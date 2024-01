Em reunião, PF debate ajuda de países latinos ao Equador

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que também é secretário-executivo da Ameripol, Comunidade das Polícias das Américas, convocou uma reunião extraordinária, nesta sexta-feira, 12, para a criação de um plano de ajuda para o Equador, que sofre uma grave crise na segurança pública.

Entre as medidas oferecidas pelo Brasil, estão: intercâmbio de informações de inteligência para o enfrentamento do crime organizado, disponibilização de equipamentos de inteligência, apoio na identificação dos presos do sistema penitenciário equatoriano e a disponibilização de cursos para combate ao crime organizado realizado pela Polícia Federal.

Se o Equador aceitar a ajuda, os militares podem ser enviados ao país para auxiliar nesse trabalho.

A onda de violência tomou conta do país após a fuga do chefe da principal facção criminosa que atua em território equatoriano. O governo autorizou o uso do Exército e da Força Nacional para combater o crime organizado e publicou decreto que classifica as organizações criminosas como terroristas

Os países que participam da Ameripol vão formalizar propostas que serão encaminhadas ao Equador neste sábado, 13.

