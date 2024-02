Em meio a insatisfações, Lira falta à posse do ministro Lewandowski

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O presidente da Câmara, Arthur Lira, viajou na noite desta quarta-feira, 31, para Alagoas e não participou da cerimônia de posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que aconteceu nesta quinta-feira, 1º.

A ausência ocorre em meio ao impasse do veto de R$ 5,6 bilhões das emendas de comissão feito pelo governo federal. Além disso, outras questões foram colocadas à mesa em uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que aconteceu ontem na casa do presidente da Câmara.

O veto do Palácio do Planalto ao calendário de pagamento das emendas parlamentares, operações da PF em gabinetes de deputados, cobranças de contribuição previdenciária de ganhos de religiosos e também emendas que foram prometidas para o fim do ano passado e ainda não foram pagas compõe a lista de insatisfações de deputados.

Pra ajudar, a relação do presidente da Câmara com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, não vai nada bem.