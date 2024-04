O presidente Lula cobrou seus ministros sobre a relação com Congresso durante lançamento de um programa de crédito para estimular pequenos negócios, nesta segunda-feira, 22. O petista fez a cobrança em meio à crise de articulação para avançar com propostas no Legislativo. A chamada pública, os interesses em jogo no Congresso e uma nova decisão contra o X são os destaques do Giro Veja.