Carlos Bolsonaro é alvo de operação sobre esquema de espionagem na Abin

A Polícia Federal deflagrou nesta manhã outra etapa da operação que investiga o esquema de monitoramento ilegal feito na Abin, no governo de Jair Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro foi alvo da PF. Os agentes realizaram buscas em endereços ligados ao filho do ex-presidente no Rio de Janeiro, onde, inclusive, ele estava com o pai e os irmãos, na casa da família em Angra dos Reis. Os desdobramentos da operação são destaques do Giro VEJA.