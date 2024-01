O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta sexta-feira, 19, que a desoneração da folha de pagamento será mantida. A declaração foi feita durante um Fórum promovido por VEJA e Lide em Zurique, na Suíça. O futuro da MP da reoneração e as declarações do presidente do STF, Luis Roberto Barroso são destaques do Giro VEJA.