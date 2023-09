Aliado de Bolsonaro, Braga Netto é investigado em esquema de corrupção

A Polícia Federal pediu a quebra do sigilo telefônico do general Walter Braga Netto, ex-candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, para investigar o envolvimento dele num esquema de corrupção de compra de coletes balísticos durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, em 2018. À época, o ex-ministro de Bolsonaro era o interventor do gabinete. Em nota, o militar disse que suspendeu a compra após a constatação de irregularidades. A investigação contra o aliado do ex-presidente e a disputa pela secretaria das apostas esportivas entre os ministérios da Fazenda e dos Esportes são os temas do Giro VEJA.

