Além do Enem, governo federal vai agilizar ajuda aos estudantes do RS

O governo federal tem estudado formas de agilizar a ajuda aos estudantes do ensino médio afetados pela tragédia no Rio Grande do Sul. O Ministério da Educação deve anunciar em breve a ampliação do programa Pé de Meia, que fornece ajuda financeira para alunos de baixa renda para diminuir a evasão escolar.

Com isso, além daqueles que recebem o Bolsa Família, os estudantes que estão no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal também serão beneficiados pelo programa. O presidente Lula já havia anunciado que isso seria implementado em todo país, mas ainda sem data definida. A ideia agora, com a destruição provocada pelas chuvas no estado, é agilizar a medida apenas para o RS. 50 mil alunos seriam beneficiados.

O governo está resolvendo questões burocráticas para anunciar a decisão. O programa prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200, além dos depósitos de mil reais ao final de cada ano, que só estarão disponíveis após a conclusão do ensino médio. Os valores podem chegar a R$ 9200 por aluno.

Nesta semana, o governo anunciou o adiamento da data final para as inscrições do Enem, no Rio Grande do Sul. Além disso, a isenção para a taxa da prova foi ampliada para todos os alunos matriculados no estado.

Cerca de 174 mil alunos estão sem previsão de retorno às aulas em todo o estado. Os governos estaduais e municipais estudam a possibilidade do retorno online, nos moldes do que foi adotado na pandemia da Covid-19.