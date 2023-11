Afastamento de governador do Acre e a suposta rachadinha de Janones

A Procuradoria-Geral da República pediu nesta sexta-feira o afastamento do governador do Acre, Gladson Cameli, do PP, após denúncia feita ao Superior Tribunal de Justiça. Além dele, outras doze pessoas foram denunciadas pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude a licitação. A investigação contra Cameli, suposto esquema de rachadinha envolvendo o deputado André Janones e um brasileiro refém do Hamas são destaques do Giro Veja.