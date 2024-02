A foto que Bolsonaro sonha em tirar na Av. Paulista

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O ex-presidente Bolsonaro convocou em suas redes sociais, nesta segunda-feira, 12, uma manifestação com seus apoiadores para o dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista. “Nesse evento eu quero me defender de todas as acusações que vem sendo imputadas contra a minha pessoa, nos últimos meses”, afirmou em vídeo.

Bolsonaro, ex-ministros e militares foram alvos na semana passada da operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, que investiga um suposto plano de tentativa de golpe de Estado.

Com o cerco se fechando contra o ex-presidente, ele vem buscando demonstrações públicas de apoio da população, indo a eventos com apoiadores e postando as imagens nas redes sociais.

No post em que divulga o evento que ocorrerá em São Paulo, Bolsonaro, inclusive, fala que quer essa fotografia.

“Mais do que um discurso, uma fotografia de todos vocês. Porque vocês são as pessoas mais importantes desse evento. Para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações. O que nós queremos? Deus, pátria, família e liberdade”, afirma.

Mas o ex-capitão do Exército é cauteloso ao pedir para que a manifestação seja pacífica e para que as pessoas não levem cartazes ou faixas “de quem quer que seja”. Até porque inflamar ainda mais a população contra o STF, depois do 8 de janeiro, seria correr mais um risco com viés autoritário.

Será um importante termômetro para o bolsonarismo. Basta saber se a fotografia será mesmo de uma multidão. Ou se essa popularidade vem sendo afetada com as recentes acusações contra o ex-presidente.