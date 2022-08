Vantagem de Lula para Bolsonaro cai para sete pontos, mostra nova pesquisa

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o presidente Jair Bolsonaro (PL) caiu de treze para sete pontos percentuais, segundo pesquisa BTG/FSB feita entre os dias 5 e 7 de agosto e divulgada nesta segunda-feira, 8.

Lula tem agora 41% contra 34% de Bolsonaro. O petista recuou três pontos em relação ao levantamento anterior (tinha 44%), divulgado em 25 de julho, enquanto o presidente subiu três (tinha 31%). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A diferença entre os dois principais concorrentes é a menor da série histórica do instituto, iniciada em março. A nova pesquisa foi feita pouco mais de três semanas após o Congresso ter aprovado a chamada PEC das Bondades, que elevou o valor do Auxílio Emergencial, e a redução no preço dos combustíveis.

Foram entrevistadas 2.000 pessoas por telefone. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08028/2022.