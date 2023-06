Universidade de Coimbra terá cátedra especializada em direito brasileiro

A centenária Faculdade de Direito de Coimbra, em Portugal, vai ganhar uma cátedra especializada em direito brasileiro.

A aula inaugural nesta quinta-feira, 29, ficará a cargo da portuguesa Fernanda de Almeida Pinheiro, com comentários do presidente nacional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Beto Simonetti, e do advogado Marcus Vinícius Furtado Coelho, que será o professor emérito da cátedra.

A quinta-feira será dedicada à memória de José Bonifácio de Andrade e Silva, patrono da Independência do Brasil, com a exibição de um documentário sobre a vida de Bonifácio e uma palestra do jurista português Rui de Figueiredo Marcos.

