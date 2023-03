Uma boa e uma má notícia para Flávio Bolsonaro na disputa pelo Rio

O instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira, 6, um levantamento sobre a corrida municipal de 2024, para a qual o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vem sendo cogitado. Potencial eleitoral o Zero Um tem de sobra na cidade, como ficou demonstrado na primeira pesquisa sobre a corrida municipal. O senador que é o primeiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece como segundo colocado nos dois cenários testados com seu nome, atrás apenas do atual prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), que tentará a reeleição. Flávio, inclusive, tem mais intenções de votos do que o senador Romário (PL-RJ), seu colega de partido.

Por outro lado, mesmo sendo o Rio a base eleitoral da família Bolsonaro, a pesquisa mostra que o Zero Um não terá uma caminhada fácil caso decida concorrer contra o atual prefeito, que já declarou ser candidato à reeleição. No primeiro cenário da pesquisa estimulada — em que se apresentam os nomes dos possíveis candidatos —, Paes tem 35,5% das intenções de voto. Em segundo lugar vem o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 22,1%, e em terceiro vem o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ), com 7,1%.

Em seguida estão os deputados Lindbergh Farias (PT-RJ), com 5,9%, Doutor Luizinho (PP-RJ), com 3%, Otoni de Paula (MDB-RJ), com 2,6%, e o atual vice-governador, Thiago Pampolha (União Brasil), com 2,4%. Os que não souberam responder foram 4%, e os que disseram que vão votar em branco ou nulo, 17,4%.

No segundo cenário, sem o petista Lindbergh Farias, Paes aparece com 37,2% das intenções de voto contra 23,3% de Flávio Bolsonaro.

O Paraná Pesquisas também testou o nome de Romário no lugar de Flávio. Nesse cenário, Paes tem 34,4% contra 14,3% de Romário.

O instituto entrevistou 1.000 eleitores na capital fluminense de 2 a 5 de março. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.