Toffoli arquiva pedidos de investigação contra Bolsonaro feitos pela CPI

Giro VEJA - quarta, 1 de março

A retomada das pressões sobre o Banco Central e o acesso a dados fiscais de opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro são os destaques do dia

Depois de resolver o imbróglio sobre a volta dos impostos em cima dos combustíveis, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou com força total as cobranças em cima do Banco Central pela redução da taxa básica de juros. O assunto já tinha entrado ontem no discurso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que hoje ganhou o reforço da ministra do Planejamento, Simone Tebet