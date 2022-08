Tereza Cristina x Mandetta: o duelo dos ex-ministros por vaga no Senado

Na batalha de ex-ministros do governo Bolsonaro por uma vaga ao Senado pelo estado do Mato Grosso do Sul, a ex-titular da Agricultura, Tereza Cristina (PP), leva ampla vantagem sobre o ex-colega de Esplanada, Luiz Henrique Mandetta (União Brasil), que comandou a pasta da Saúde no início da pandemia.

Segundo levantamento feito entre os dias 14 e 18 de agosto pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta sexta-feira, 19, Tereza Cristina tem 34,7% das intenções de voto contra 13,6% de Mandetta. O ex-ministro da Saúde também está atrás do ex-juiz Odilon de Oliveira (PSD), que tem 22,3%.

Importante ressaltar que os dois tiveram trajetórias opostas no governo. Mandetta rompeu com o presidente por divergências em relação ao combate à pandemia e saiu brigado com o presidente e o bolsonarismo no geral. Na quinta-feira, Bolsonaro mostrou que não se esqueceu do desafeto ao dizer que demorou “para dar cartão vermelho” ao então ministro da Saúde. Já Tereza Cristina sempre foi considerada uma das mais importantes integrantes do governo e chegou a ser cogitada, até o último momento, para ser vice de Bolsonaro na chapa presidencial.

Também aparecem na corrida ao senado pelo Mato Grosso do Sul o professor Tiago Botelho (PT), com 5,5%; o jornalista Jeferson Bezerra (Agir), com 1,4%; e o gestor ambiental Anizio Tocchio (PSOL), com 0,5%. Entre os entrevsitados, 11,2% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 10,8% disseram que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de entrevsitas presenciais com 1.540 eleitores do estado e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº MS-04144/2022. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

