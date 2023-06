Teresina: ex-prefeito lidera corrida para 2024 com mais de 50% dos votos

O ex-prefeito Silvio Mendes (União Brasil) é o favorito para a disputa pela prefeitura de Teresina em 2024 com uma larga vantagem sobre os seus principais adversários, segundo levantamento feito entre os dias 22 e 25 de junho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 27.

De acordo com a sondagem, no principal cenário, Mendes tem 52,2% das intenções de voto. Bem atrás aparecem o ex-deputado estadual Luciano Nunes (PSDB), com 10,9%; o presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva (PT), com 8,2%, e o atual prefeito, José Pessoa Leal (Republicanos), com 8,1%.

Nunes, Franzé e Pessoa estão empatados dentro da margem de erro, que é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os entrevistados, 16,7% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 3,9% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi feita com 717 eleitores do município de Teresina.

Silvio Mendes governou a cidade de 2005 a 2010, quando estava no PSDB, e foi o segundo colocado na eleição para o governo do Piauí em 2022, já pelo União Brasil — ele foi derrotado por Rafael Fonteles (PT).

Em um segundo cenário, sem Mendes no páreo, quem lidera é a deputada estadual Bárbara do Firmino (PP), com 36,0% — filha do ex-prefeito Firmino Filho, que governou a cidade por quatro mandatos, ela deve migrar para o PSDB, partido do pai, para disputar a prefeitura. Há possibilidade de uma composição com Silvio Mendes para a formação de uma chapa.

Nesse cenário, aparecem na sequência Luciano Nunes (16,5%), Pessoa (10,0%) e Franzé Silva (8,9%). Outros 22,9% disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum e 5,7% não souberam ou não responderam.