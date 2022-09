SP: França segue líder ao Senado, mas vê aproximação de ex-astronauta

O ex-astronauta Marcos Cesar Pontes (PL), ex-ministro da Ciência e Tecnologia no governo Jair Bolsonaro (PL), cresceu nas últimas semanas e virou uma ameaça ao favoritismo do ex-governador Márcio França (PSB) na reta final da disputa por uma vaga ao Senado por São Paulo.

Segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira, 23, pelo instituto Paraná Pesquisas, França tem 31,5% das intenções de voto contra 23,8% de Pontes. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos.

França é líder isolado na disputa desde que decidiu abandonar a candidatura ao governo para apoiar Fernando Haddad (PT), em julho deste ano. Na época, ele tinha 22,9% das intenções de voto contra apenas 9,0% do ex-astronauta. De lá para cá, enquanto o ex-governador variou na margem de erro, o ex-ministro, que é apoiado por Bolsonaro, passou para 12,3% em agosto, 16,4% no início de setembro e chegou a 23,8% agora.

Abaixo dos dois aparecem a deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB), com 7,9%; o ex-secretário municipal de Saúde Edson Aparecido (MDB), com 5,0%, e o ex-ministro Aldo Rebelo (PDT), com 2,0%. Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual.

Um número que chama a atenção é que mais de um quarto dos eleitores não tem candidato: 13,0% afirmam que não sabem em quem irão votar ou não responderam e 13,1% declararam que irão votar em branco, nulo ou nenhum.

Governo

Na corrida ao governo, Fernando Haddad (PT) segue líder, com 29,8% das intenções de voto (tinha 31,2% no levantamento do início do mês) contra 26,4% do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) – que tinha 25,2% — e 21,8% do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que subiu 4,5 pontos percentuais (tinha 17,3%). Considerando a margem de erro, Rodrigo e Tarcísio estão no limite do empate técnico.

Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 9,7% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 9,8% afirmaram que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de 1.810 entrevistas pessoais entre os dias 18 e 22 de setembro em 75 municípios de São Paulo e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-01737/2022.