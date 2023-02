Sobe para 40 o número de mortes causadas pelas chuvas no litoral de SP

O número de mortes causadas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo neste Carnaval subiu para 40. Segundo o governo do estado, a região registrou o maior acumulado de chuva de que se tem notícia no país, com 682 milímetros. O recorde anterior era de Petrópolis (RJ), em 2022, que teve um acumulado de 530 milímetros de chuva em 24 horas.

A gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que visitou a área nesta segunda-feira, 20, informou que a Polícia Civil e a Superintendência da Polícia Técnico Científica estão trabalhando para identificar os mortos nas cidades de São Sebastião (39 vítimas) e Ubatuba (1 vítima). “As equipes do Instituto Médico Legal (IML) de Caraguatatuba e do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de Ubatuba foram reforçadas na manhã desta segunda-feira, com a chegada de 40 profissionais, entre médicos legistas, peritos e assistentes, e mais 12 papiloscopistas”, afirmou.

Desde a madrugada do domingo, 19, equipes estaduais, das Forças Armadas, da Polícia Federal e da Prefeitura de São Sebastião trabalham nas buscas de desaparecidos. Há 1.730 desalojados e 766 desabrigados. Além disso, a Secretaria de Saúde informou que dezoito adultos e cinco crianças vítimas das chuvas foram atendidos no Hospital Regional do Litoral Norte, dos quais seis estão em estado grave.

Rodovias

Trechos da Rio-Santos estão total ou parcialmente interditados. A região que vai da Barra do Sahy até Boiçucanga, no município de São Sebastião, está ilhada por causa das interdições. Esse trecho também engloba as praias da Baleia e Camburi.

A rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055) tem interdição total do km 157 ao km 162 e no km 174, devido a quedas de barreiras.

A Mogi-Bertioga (SP-098) segue interditada devido ao rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Caso seja necessário o deslocamento, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150). Devido à queda de barreira no km 174 da SP-055, na praia do Juquehy, o acesso a uma rota alternativa pela rodovia dos Tamoios está interditado para quem está entre Bertioga e Juquehy.