Só no Brasil: a obra bilionária que já foi inaugurada por três presidentes

A inauguração de novos trechos da transposição do Rio São Francisco reavivou uma velha disputa pelos dividendos eleitorais do projeto bilionário. As águas do Velho Chico chegaram a pontos do Rio Grande do Norte na semana passada, o que marca a etapa final das obras. Desde 2015, vários trechos já foram inaugurados por Dilma Rousseff, Michel Temer e, agora, Jair Bolsonaro.

Nos últimos dias, o ex-presidente Lula foi às redes para reivindicar a paternidade do projeto: “Só espero que Bolsonaro, que está fazendo viagem para inaugurar o pedacinho que ele concluiu, que ele tenha a coragem de dizer ‘eu estou inaugurando aqui, mas quem começou essa obra foi o presidente Lula'”.

A mensagem gerou reações entre os defensores do governo: o deputado federal Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que “o nordestino ainda estaria passando sede” caso Lula fosse presidente. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que a obra “não tem dono”.

Não é a primeira vez que os petistas chama atenção para seu papel no empreendimento, que teve início há mais de 12 anos. Em 2017, Dilma e Lula chegaram a fazer uma “inauguração alternativa” de obras do Eixo Leste, que já haviam sido inauguradas por Temer dias antes.

A transposição sofreu diversos atrasos ao longo de anos. O cronograma original do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) previa para dezembro de 2012, ainda no primeiro mandato de Dilma, a conclusão do Eixo Norte, que teve trechos inaugurados por Bolsonaro. O orçamento inicial para a obra, em 2007, era de 5 bilhões de reais, previsão que virou cerca de 12 bilhões de reais para conclusão das obras.