Senado: Molon, Romário e Crivella estão empatados no Rio de Janeiro

A pesquisa para uma vaga no Senado representando o Rio de Janeiro divulgada nesta quarta-feira, 27, pelo instituto Real Time Big Data mostra um empate técnico entre o deputado federal Alessandro Molon (PSB), com 17%, o senador Romário (PL), que tem 16%, e o ex-prefeito carioca Marcelo Crivella (Republicanos), com 12%.

Na margem de erro de três pontos para mais ou para menos, o deputado federal Daniel Silveira (PTB), que tem 9%, ainda empata com Crivella. Por sua vez, a outra opção da esquerda, o deputado estadual André Ceciliano (PT) tem 5%.

As posições de Molon e Ceciliano são importantes porque este é um dos impasses que restam definir na aliança nacional entre PT e PSB, que tem como alicerce a chapa presidencial com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB). A fim de evitar a divisão de votos, petistas defendem a candidatura de Ceciliano — já que o nome ao governo é Marcelo Freixo, do PSB –, enquanto socialistas persistem em lançar Molon.

O lado apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) também tem suas divisões. A tendência é que Silveira tenha a candidatura negada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por conta de uma condenação no Supremo Tribunal Federal (STF). Em tese, Romário herdaria esses votos bolsonaristas, mas Crivella também busca identificação com o mesmo eleitor.

Completam o principal cenário Clarissa Garotinho (União Brasil), com 4%, Washington Reis (MDB), que tem 2%, Luciana Boiteux (PSOL), com 1%, Ivanir dos Santos (PDT) e Marcelo Itagiba (Avante), que não pontuaram. São 13% de brancos e nulos e 21% que não sabem ou não responderam.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores entre os dias 25 e 26 de julho, e cadastrou a pesquisa no TSE com o número RJ-07420/2022.

Continua após a publicidade