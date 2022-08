Senado: Márcio França mantém vantagem sobre bolsonaristas em SP

O ex-governador Márcio França (PSB) mantém vantagem sobre os candidatos bolsonaristas na corrida por uma vaga no Senado representando São Paulo, segundo divulgado na pesquisa Genial/Quaest desta quinta-feira, 11. França tem 29% das intenções de voto, contra 12% do ex-ministro Marcos Pontes (PL) e 10% da deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB). A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Tanto Pontes quanto Janaína buscam atrair o voto do eleitorado de Jair Bolsonaro (PL), embora o astronauta seja o nome oficial da chapa do governo federal, que também conta com o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) como nome lançado ao Palácio dos Bandeirantes. Do outro lado, França tem o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Haddad (PT).

Na última pesquisa da Quaest, de 7 de julho, França já aparecia na frente com 27%. Os segundos e terceiro colocados, no entanto, eram Paulo Skaf (Republicanos), que tinha 13%, e Carla Zambelli (PL), com 9%, dois nomes que saíram da disputa (e também são ligados ao bolsonarismo). Janaína Paschoal aparecia atrás, com 7%.

Ainda na disputa estão Cristiane Brasil (PTB), Aldo Rebelo (PDT) e Henri Ozi Cukier (Podemos), todos com 3%; Edson Aparecido (MDB) e Ricardo Mellão (Novo), que têm 1%; e Tito Bellini (PCB), que não pontuou. São 21% de brancos e nulos e 16% de indecisos.

A pesquisa foi feita de forma presencial, com 2.000 entrevistas, entre os dias 5 e 8 de agosto, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP 02135/2022.