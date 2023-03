Sargento da FAB preso com cocaína fez seis viagens com aviões oficiais

Preso desde 2019 na Espanha e condenado na Europa a seis anos de cadeia por tráfico internacional de drogas, o ex-sargento da Força Aérea Brasileira (FAB) Manoel Silva Rodrigues responde a outros processos, no Brasil, sobre lavagem de dinheiro e associação ao tráfico.

No primeiro caso, para que a Polícia Federal localizasse o uso de recursos de origem ilícita, foi fundamental a apreensão do telefone celular da esposa de Manoel, Wilkelane Nonato Rodrigues, também acusada e indiciada. No aparelho, os investigadores encontraram conversas que ajudaram a montar parte do esquema criminoso.

Segundo as denúncias, antes de ser pego com 37 quilos de droga no Aeroporto de Sevilha, em junho de 2019, Manoel traficou outras cinco vezes, também utilizando as aeronaves oficiais brasileiras, em um espaço de seis meses. Antes do primeiro caso, as principais conversas do casal versavam sobre problemas financeiros.

No mês de março de 2019, Will, como é chamada pelo marido, fala sobre o pagamento das contas do condomínio e IPVA.

Um mês depois, quando a polícia suspeita ter sido a primeira viagem internacional em que Manoel transportou entorpecentes, o então sargento envia, de Madri, uma foto com um terço na mão. Segundo as denúncias, a ideia do acusado era fazer com que a mulher o desejasse sorte quando ele fosse fazer a entrega da cocaína.

Do perrengue à ostentação, as conversas nas semanas seguintes do casal mostraram uma ascensão financeira pouco tempo depois das reclamações por falta de dinheiro.

Nas imagens abaixo, a compra de uma moto por 32 900 reais, paga com dinheiro vivo, a colocação de móveis novo no apartamento do casal, em Brasília, e o print de números em uma calculadora levaram a polícia a desvendar parte dos gastos de Manoel e Will.

Além das suspeitas de lavagem de dinheiro, o ex-sargento e a esposa respondem na Justiça brasileira por associação ao tráfico, juntamente com outras quatro pessoas. No próximo dia 16 de abril está marcada a primeira audiência sobre o caso e Manoel participará por videoconferência.