O novo capítulo da guerra de Haddad nos bastidores do governo Lula

Na edição da semana da live Os Três Poderes, os colunistas Clarissa Oliveira, José Casado e Matheus Leitão analisam a primeira grande vitória do ministro da Fazenda e as tensões internas no governo Lula.

Reportagem de capa da semana mostra que, mesmo sob forte bombardeio da ala política do PT, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu vitorioso com a reoneração de impostos sobre a gasolina e etanol. O chefe da pasta econômica foi capaz de convencer Lula de que a volta da tributação era necessária, enquanto petistas como a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, se posicionavam fortemente contra. Mas apesar do triunfo do ministro, é possível dizer que a guerra dentro do governo está só começando. Assista: