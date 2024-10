São Paulo: a batalha de Nunes e Boulos pelo voto evangélico na reta final

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na reta final da campanha eleitoral, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) terão agendas com evangélicos em São Paulo, em busca do apoio dessa parcela do eleitorado.

O prefeito irá a um culto com o ex-presidente Jair Bolsonaro na noite desta terça-feira, 22. Segundo o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, coordenador da campanha de Nunes, o encontro será na igreja Sara Nossa Terra com o bispo Robson Rodovalho. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também deve participar.

Nunes intensificou a participação em cultos nos últimos dias. Só neste domingo, 20, ele esteve na Igreja Pura Fé, na Assembleia de Deus Ministério de Perus e na Igreja Lírio de Itaquera.

Já Boulos terá um encontro com evangélicos na noite desta segunda, 21, no Hotel Jaraguá, no centro da cidade.

Pesquisa Datafolha divulgada na semana passada mostra que Nunes tem melhor trânsito com essa parcela do eleitorado. O prefeito tem 53% das intenções de voto entre o grupo, e o psolista, 32%. Boulos também é mais rejeitado — 65% dos evangélicos afirmam que não votariam em nele de jeito nenhum, contra apenas 28% que dizem o mesmo de Nunes.

Bolsonaro

Essa será a primeira aparição de Bolsonaro na campanha de São Paulo após o primeiro turno. O ex-presidente também irá a um almoço com o prefeito, empresários e autoridades em uma churrascaria no bairro do Morumbi.

Apesar de ter declarado apoio a Nunes, Bolsonaro adotou uma postura ambígua no primeiro turno. Ele quase não participou da campanha, não gravou para o horário eleitoral e fez acenos ao coach Pablo Marçal (PRTB), que conquistou boa parte do eleitorado de direita na capital.

Neste domingo, o emedebista afirmou que a participação do ex-presidente reforça sua campanha na reta final. “O Bolsonaro, como o líder nacional da direita, reforça um pouco mais esse apoio da direita à nossa candidatura. O governador Tarcísio vai estar junto. É mais uma das etapas da campanha da gente”, declarou.