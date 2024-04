Santa Catarina: o racha do PL no reduto eleitoral de Jair Renan

Um dos maiores redutos bolsonaristas de Santa Catarina, Balneário Camboriú caminha para ser palco de uma disputa para lá de acirrada entre aliados do ex-presidente. A cidade, que deu 74,6% dos votos para Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2022, será o palco da estreia eleitoral de Jair Renan, o filho Zero Quatro do ex-presidente, que tentará uma vaga de vereador na Câmara Municipal,

Enquanto recebe com festa o candidato de sobrenome famoso, no entanto, o PL enfrenta uma queda de braço interna para definir quem será o nome a concorrer à prefeitura da cidade. Atualmente ocupada por Fabrício Oliveira, que é do PL mas estpa no segundo mandato e não pode se reeleger,, a cadeira é pleiteada pelos correligionários Carlos Humberto, deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa (Alesc), e pelo empresário Peeter Lee Grando.

Até o fim de março, estava incerto o apoio de Bolsonaro a um postulante, embora Carlos Humberto já se colocasse como pré-candidato pelo partido. Em visita à Balneário Camboriú no feriado da Páscoa, no entanto, o ex-presidente, ciceroneado por Fabrício Oliveira e pelo governador Jorginho Mello (PL), que também é o presidente estadual da legenda, participou de encontros a portas fechadas com empresários da região. Foi decido: o nome apoiado pelos caciques seria aquele indicado pelo prefeito, que tem relações estreitas com o empresariado catarinense. Nas últimas semanas, o atual prefeito acabou batendo o martelo pelo ex-sócio e radialista Peeter Lee Grando.

O cenário ficou ainda mais delicado para Carlos Humberto após a última passagem de Bolsonaro por Balneário, na última semana. Num movimento de selar o apoio ao sucessor de Fabrício, o ex-presidente participou de diversos eventos ao lado de Grando, Fabrício e Jorginho.

Continua após a publicidade

Apesar de esperado, o movimento não agradou ao “adversário” Carlos Humberto, que tem o apoio de parte da bancada do partido na Alesc e de parlamentares como a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC). Na última segunda-feira, 29, o parlamentar “oficializou” a sua pré-candidatura à Prefeitura de Balneário Camboriú. “Através da minha experiência na prefeitura e na Assembleia Legislativa, estou comprometido em trabalhar incansavelmente para trazer progresso, desenvolvimento e bem-estar para nossa cidade”, publicou.

Segundo aliados, Humberto não está inclinado a retirar a sua pré-candidatura e já teria, inclusive, avisado ao governador Jorginho Mello que está disposto a disputar prévias com Lee Grando.

Continua após a publicidade

Reduto da direita

Jair Renan escolheu a dedo o local onde lançaria a sua carreira política e que pode lhe dar o impulso para voos maiores, como a disputa a uma vaga na Câmara dos Deputados, em 2026. Balneário Camboriú, de quase 140.000 habitantes, conhecida como a “Dubai brasileira” pelos altos índices socioeconômicos, arranha-céus e empreendimentos de luxo, é um reduto do conservadorismo. Em julho, a cidade sediará a CPAC Brasil, principal conferência da direita no país, promovida pelo Instituto Conservador-­Liberal, comandado por Eduardo Bolsonaro

Mas, ao menos por enquanto, o Zero Quatro não encontrou o ambiente entre amigos que esperava.