Salvador: o amplo favoritismo do prefeito Bruno Reis na busca da reeleição

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) continua amplamente favorito a conquistar um segundo mandato, segundo levantamento feito entre os dias 22 e 27 de março pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 28.

De acordo com a pesquisa, Bruno Reis – aliado do ex-prefeito ACM Neto – tem 62,3% das intenções de voto com larga vantagem sobre o seu principal adversário, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), apoiado pelos principais caciques do PT no estado, como o governador Jerônimo Rodrigues, o ministro Rui Costa (Casa Civil) e o senador Jaques Wagner — ele tem 13,8%.

Na sequência, aparecem o cientista social Kléber Rosa (PSOL), com 2,8%, e a administradora Luciana Buck (Novo), que tem 2,4%. Entre os entrevistados, 13,6% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,3% não souberam ou não responderam.

O amplo favoritismo de Bruno Reis já havia sido detectado em levantamento anterior, do Paraná Pesquisas, de janeiro deste ano, que o apontava com 62,7% das intenções de voto contra 12,1% de Geraldo Júnior.

Avaliações de governos

A boa situação de Bruno Reis na pesquisa pode ser explicada pela forma como os eleitores de Salvador avaliam a sua gestão: ela é aprovada por 72,1% dos moradores contra 24,1% que a desaprovam – outros 3,8% não souberam ou não responderam.

Já a gestão de Jerônimo Rodrigues, o principal padrinho de Geraldo Júnior, também é bem avaliada: 56,3% aprovam o seu trabalho, enquanto 39,8% o desaprovam – 4,0% não souberam ou não responderam.

Rejeições

Um problema para Geraldo Júnior, além da ampla vantagem do seu rival, é a sua taxa de rejeição: 36,4% dos eleitores de Salvador dizem que não votariam nele de jeito nenhum — a maior taxa da pesquisa –, enquanto 23,6% dizem o mesmo de Bruno Reis.

A conquista da prefeitura de Salvador é uma das prioridades do petismo nas eleições municipais deste ano, tanto que até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já foi à capital da Bahia demonstrar apoio público ao vice-governador Geraldo Júnior. O PT comanda o estado há cinco mandatos consecutivos — antes de Jerônimo Rodrigues, governaram a Bahia Jaques Wagner e Rui Costa, ambos por dois mandatos cada.

Pesquisa

O levantamento foi feito com 800 eleitores de Salvador. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.