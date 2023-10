Salles volta à disputa em SP e provoca Nunes: ‘Tem nojinho de Bolsonaro’

O deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, voltou a flertar com a possibilidade de ser o candidato do PL à prefeitura de São Paulo em 2024 e partiu para o ataque contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que vai disputar a reeleição. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ele afirmou que o emedebista “jamais será” o representante da direita porque evita se aproximar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Me dirijo a vocês diante dessa situação que a cidade de São Paulo está vivendo, com o atual prefeito da cidade querendo ser o candidato da direita, querendo se dizer aquele que representa os nossos princípios liberais, conservadores. Ele não é, nunca foi e jamais será o representante da direita”, afirmou. “Não vamos nos deixar enganar por aqueles que só querem se aproveitar, mas têm nojinho de chegar perto da direita, de chegar perto do presidente Bolsonaro”, afirmou em vídeo nas redes sociais.

Em tom de campanha, Salles disse que vai defender firmemente o que quer e citou o ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani como exemplo de quem “recebeu a cidade demolida e a transformou em um lugar muito bom de se viver”.

O deputado havia retirado sua pré-candidatura depois de Bolsonaro e seu partido se aproximarem de Nunes. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deixou claro seu apoio ao prefeito. O ex-presidente, no entanto, tem se mostrado insatisfeito com a postura do emedebista, que tenta não vincular sua imagem ao bolsonarismo. Nesta semana, após um encontro com Bolsonaro, Salles fez uma publicação com a frase “back to de game”, que significa “de volta ao jogo”.

