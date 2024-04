Saiba quem é o candidato de Ronaldo Caiado à prefeitura de Goiânia

O governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil) vai filiar nesta quinta-feira, 4, o pré-candidato escolhido para receber o seu apoio à prefeitura da capital. Sandro Mabel, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), ex-deputado federal por quatro mandatos e ex-assessor do ex-presidente Michel Temer (MDB) será o candidato do governo nas eleições deste ano.

O anúncio do apoio foi feito durante o feriado de Páscoa e o evento de filiação desta quinta é mais um passo dado na construção da candidatura de Mabel. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a Goiânia nesta manhã e já dividiu agendas com Caiado e Mabel. No entanto, o PL tem outro pré-candidato na cidade: o deputado federal Gustavo Gayer.

O escolhido de Caiado começou a carreira política em 1991 como deputado estadual. Depois, alcançou uma cadeira na Câmara, onde permaneceu por quatro mandatos: 1995 a 1999, 2003 a 2007, 2008 a 2011 e 2011 a 2015. Ele terminou a passagem pela Casa como vice-líder do MDB, uma das siglas que teve maior protagonismo no processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Não à toa, se tornou assessor de Temer, cargo que ocupou até maio de 2017 — quando pediu demissão após ser citado no acordo de colaboração premiada da Odebrecht como suposto receptor de propina. Mabel chegou a ser investigado, mas não foi denunciado e tampouco teve qualquer condenação.

O apoio de Caiado pesca Mabel do mundo empresarial e o traz de volta à política. Até então, a aposta nos bastidores era de que o governador lançaria o ex-prefeito de Trindade (região metropolitana de Goiânia), Jânio Darrot, à chefia do Executivo da capital. Nas vésperas do feriado de Páscoa, ele anunciou a retirada da sua pré-candidatura por motivos pessoais.

Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado em fevereiro mostrou a deputada federal Delegada Adriana Accorsi (PT) liderando as intenções de voto em Goiânia, rivalizando o pódio com Gayer e com o senador Vanderlan Cardoso (PSD), que também é pré-candidato. A parlamentar é próxima de Lula e vice-líder do bloco do PT na Câmara.

O atual prefeito, Rogério Cruz (Republicanos), desponta em quarto lugar nas pesquisas, mas enfrenta problemas com a rejeição do eleitorado. Ele substituiu o titular da chapa, Maguito Vilela (MDB), que faleceu no começo do mandato.