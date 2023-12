Sabesp: Tarcísio mostra força, e privatização deve ser votada nesta quarta

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com sinalização de força da base governista de Tarcísio de Freitas (Republicanos), a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) deve votar nesta quarta-feira, 6, o projeto de privatização da Sabesp, a companhia de saneamento básico do estado. Os deputados estaduais encerraram o tempo obrigatório de discussões no plenário durante a madrugada e, agora, o texto está pronto para votação final, que deve acontecer na noite de hoje.

Até a noite da última terça-feira, 5, parlamentares governistas calculavam em cerca de cinquenta os votos favoráveis à proposta, com o apoio de PL, Republicanos e deputados de legendas como PSDB, MDB, PP e PSD. Uma votação preliminar, no entanto, sinalizou um cenário ainda mais favorável a Tarcísio: 58 deputados votaram a favor de se encerrar a fase de discussões, indicando um alinhamento com o governo. Para o projeto de privatização ser aprovado, são necessários 48 votos.

Xingamentos

A sessão foi marcada por troca de xingamentos entre parlamentares de oposição e de situação e por protestos do público presente, contrário à privatização. Com a confusão, o presidente da Casa, André do Prado (PL), chegou a suspender a sessão por alguns minutos.

Uma das principais promessas de campanha do atual governador Tarcísio de Freitas, o projeto de privatização da Sabesp foi enviado pelo Executivo à Alesp em 17 de outubro. O governo alega que a desestatização irá permitir o aumento dos investimentos na companhia — dos atuais 56 bilhões de reais para cerca de 66 bilhões de reais até 2033 –, a antecipação da universalização do acesso à saneamento em quatro anos, anos, até 2029, e o barateamento da tarifa ao consumidor. De relatoria do deputado Barros Munhoz (PSDB), o texto que será votado nesta quarta-feira estipula que, com a privatização, o governo poderá diminuir sua participação na companhia — hoje em 50,3% –, mas sem definir qual será o percentual estatal exato. Tarcísio tem defendido uma parcela entre 15% e 30%, mas a definição deverá ser dada fora do âmbito de votação, na próxima fase de estudos prevista para janeiro. Continua após a publicidade