RS já conta 29 mortos pelas chuvas; Gramado é a cidade com mais vítimas

O número de mortos pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul chegou a 29 nesta quinta-feira, 2, segundo balanço atualizado pela Defesa Civil do Estado ás 18h. Há ainda sessenta pessoas desaparecidas.

Dezenove cidades registraram vítimas fatais — o município com mais mortes é a estância turística de Gramado, na Serra Gaúcha, com quatro. Outras localidades tiveram dois registros, como Canela (outro destino turístico na mesma região), Boa Vista do Sul, Paverama, Salvador do Sul, Serafina Corrêa e Santa Cruz do Sul e Santa Maria.

Entre os desaparecidos, os maiores contingentes estão em Marques de Souza (13), Roca Sales (10), Candelária (8), Encantado (6) e Lajeado (5).

No total, 154 municípios foram afetados pelas chuvas. Há 4.645 pessoas levadas para abrigos e outras 10.342 desalojadas. Existem ainda 36 feridos. Mais de 71.000 pessoas foram afetadas de alguma forma pelos temporais.

Pacientes removidos

Isolados pelas enchentes, ao menos doze pacientes que estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estrela, no Vale do Taquari, foram transferidos para unidades de Porto Alegre e de Lajeado na quarta-feira.

Nesta quinta-feira, outros dez pacientes de hemodiálise do Hospital de Candelária foram levados de helicóptero para prosseguir o tratamento em Santa Cruz do Sul. Ambos os municípios ficam no Vale do Rio Pardo.

Barragem rompida

A barragem 14 de Julho, localizada entre Cotiporã e Bento Gonçalves, na região de serra do Rio Grande do Sul, rompeu parcialmente na tarde desta quinta-feira, 2. O governo do estado pediu que moradores de cidades próximas deixem a região e procurem áreas mais altas.

“Nós recebemos a informação do rompimento da ombreira direita da barragem 14 de Julho. O efeito não vai ser de uma devastação, enxurrada, mas vai ter o curso livre do Rio Taquari”, afirmou o governador Eduardo Leite (PSDB) em vídeo divulgado nas redes sociais. Ele disse ainda que alguns locais já foram evacuados.

O vice-governador, Gabriel Souza, afirmou que deve haver rompimento total da barragem. “Não é para esperar, não é para perguntar se é verdade, porque eu estou dizendo para vocês com a máxima gravidade: saiam de casa e subam pelo menos seis metros acima do rio. Realmente a situação é gravíssima, muito séria”, declarou.

A Defesa Civil orientou que moradores dos municípios de Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado, Colinas e Lajeado deixem áreas de risco e procurem abrigos públicos. “Estamos, juntamente com as forças de resposta, retirando as famílias de áreas de risco que ainda permaneciam nesses locais”, informou o órgão. Segundo Leite, as condições climáticas afetam o acesso de aeronaves de equipes de resgate.

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura monitora outras treze barragens em estado de alerta, cinco delas já em processo de evacuação: barragem Santa Lúcia, em Putinga; barragem São Miguel do Buriti, em Bento Gonçalves; barragem Belo Monte, em Eldorado do Sul; barragem Dal Bó, em Caxias do Sul; e barragem Nova de Espólio de Aldo Malta Dihl, em Glorinha.

Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou hoje o estado com uma comitiva de ministros e representantes da Defesa Civil e das Forças Armadas e determinou prioridade total do governo. “Tudo o que estiver no alcance do governo federal, seja através dos ministros, em parceria com a sociedade civil ou através dos nossos militares, vamos nos dedicar 24 horas por dia para que a gente possa atender as necessidades básicas do povo que está isolado”, disse o presidente.

Em encontro com o presidente, o governador Eduardo Leite (PSDB) classificou o episódio uma tragédia sem precedentes. “Já é e será o pior desastre climático do nosso estado. O foco absoluto é no resgate das pessoas e em salvar vidas”, afirmou o governador.

