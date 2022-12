Rogério Marinho será o nome do PL para enfrentar Pacheco no Senado

O senador eleito e ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho (PL-RN), será o escolhido pelo partido de Jair Bolsonaro para concorrer à Presidência do Senado Federal. O anúncio deve ser feito nesta quarta-feira, 7, após reunião da cúpula do partido.

Marinho terá como missão enfrentar o atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que deve se candidatar à reeleição, ao que tudo indica, com o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva. A eleição para o cargo está marcada para fevereiro de 2023, após a tomada de posse dos senadores.

A partir de fevereiro, o PL terá a maior bancada do Senado, com 14 representantes. No entanto, precisará conquistar votos entre outras legendas se quiser vencer a eleição. O próximo presidente do Senado só será considerado eleito se obtiver os votos de pelo menos 41 parlamentares.