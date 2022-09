RJ: Castro tem 12 pontos de vantagem sobre Freixo, aponta Quaest

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador Cláudio Castro (PL) tem 12 pontos de vantagem sobre o deputado Marcelo Freixo (PSB) na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 26.

Castro tem 35% das intenções de voto, quatro pontos a mais do que no levantamento anterior, de 15 de setembro. Já o pessebista subiu de 21% para 23%. Em seguida aparece Rodrigo Neves (PDT), com 9%.

Juliete Pantoja (UP), Paulo Ganime (Novo), Eduardo Serra (PCB) e Cyro Garcia (PSTU) têm 2% cada.Wilson Witzel (PMB) tem 2% e Luiz Eugênio (PCO) não pontuou. Os indecisos são 11%. Outros 13% disseram que pretendem votar nulo ou branco.

A pesquisa também mostra que o apoio de Jair Bolsonaro (PL) ou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos candidatos interfere pouco na eleição fluminense. A pontuação de Castro subiu de 40% para 43% com o apoio do presidente. Já Freixo permanece com 34%.

A Quaest ouviu 1.500 pessoas entre 22 e 25 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-06442/2022.