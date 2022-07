Rio: Castro e Freixo seguem empatados em eleição onde tudo pode mudar

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador Cláudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) seguem empatados tecnicamente na corrida ao governo do Rio de Janeiro, segundo pesquisa Genial/Quest feita entre os dias 8 e 11 de julho e divulgada nesta quinta-feira, 14.

Castro tem 24% das intenções de voto contra 22% de Freixo no principal cenário – a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência, aparecem o ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil) e o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), ambos com 6%.

Na sequência vêm Cyro Garcia (PSTU), Felipe Santa Cruz (PSD) e Eduardo Serra (PCB), todos com 2% – Santa Cruz anunciou na quarta-feira a sua desistência para ser vice de Rodrigo Neves. Completando a lista, Paulo Ganime (Novo) e coronel Emir Laranjeira (PMB) têm 1%.

A sucessão no Rio, no entanto, ainda enfrenta bastante indefinição em razão, principalmente, de dois fatores. O primeiro é o alto número de eleitores que não apontam nenhum candidato: nada menos que um terço do eleitorado – 10% se dizem indecisos e 24% afirmam que irão votar em branco, nulo ou nenhum.

Outro ponto é o alto percentual de eleitores (57%) que apontam um candidato hoje, mas dizem que seu voto ainda pode mudar até outubro. O número é maior entre os eleitores de Freixo (55%) do que entre os de Castro (41%) e chega a 59% entre os de Garotinho e 61% entre os de Neves.

Na intenção de voto espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, nada menos que 79% dos eleitores não indicam nenhum nome como preferido.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas presenciais com 1.200 eleitores do Rio de Janeiro e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº 05160-2022.