Ricardo Salles e Janones batem boca durante debate presidencial

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), e o deputado federal André Janones (Avante-MG), que trabalha pela eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), protagonizaram uma confusão durante o debate presidencial promovido nos estúdios da Band na noite deste domingo, 28.

O clima esquentou do lado de fora do estúdio, onde estão os convidados dos presidenciáveis, durante uma réplica do presidente, que havia questionado Lula sobre casos de corrupção nos governos petistas. Os seguranças precisaram ser acionados, Salles e Janones se afastaram e, depois de alguns minutos, o clima ficou mais ameno. Veja o vídeo:

Instantes mais tarde, Janones se envolveu novamente em outra discussão. Ele concedia uma entrevista quando um homem se aproximou para filmá-lo enquanto o ofendia. Houve um novo bate-boca que acabou envolvendo o jornalista e candidato a deputado federal Adrilles Jorge (PTB-SP). Veja o vídeo: