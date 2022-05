Renúncia é ‘até breve‘ e gesto para ajudar o PSDB e o país, diz Doria

Em evento realizado pela militância do PSDB no coração da campanha do ex-governador João Doria, na Avenida Brasil, em São Paulo, o tucano afirmou que sua desistência da corrida presidencial, anunciada mais cedo nesta segunda-feira, 23, é um “até breve” da política. Em um discurso para os membros do partido, Doria pediu a “compreensão” dos eleitores ao retirar sua candidatura e disse que o Brasil precisa de uma candidatura “fortalecida” para se opor às campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Queria pedir a compreensão de vocês, o ato que eu anunciei hoje foi dedicado ao PSDB, à democracia, ao respeito à liberdade e principalmente ao nosso país. O Brasil precisa ter uma alternativa que represente algo fortalecido para combater, neste momento, este duelo entre a extrema-esquerda e a extrema-direita. Estamos diante de uma situação de confronto que não é boa para o Brasil”, afirmou o tucano.

Após ter sido pressionado pela cúpula do PSDB a desistir da corrida ao Palácio do Planalto, o ex-governador disse que a renúncia foi um gesto para “ajudar” o partido e o país. Aos militantes, Doria declarou que não invocaria sua vitória nas prévias, “ainda que tivesse direito”, e reafirmou que ficará na sigla.

“Não vou sair do PSDB, continuo no PSDB, continuo a exercitar aquilo que representou minha vontade de estar no PSDB. Só tive um partido, tenho 22 anos de PSDB, não mudei de partido, não mudo de partido, e não vou mudar de partido. Tenho a compreensão de que neste momento meu gesto pode ajudar meu partido e o meu país”, disse.

João Doria ainda classificou a renúncia como movimento para “serenar, acalmar, permitir que, com equilíbrio, serenidade, reflexão, possa ser encontrado um caminho adequado dentro do PSDB e com outros partidos aliados”. “Vamos aguardar, tenho o sentimento e a convicção de que esse gesto vai ajudar que outros dentro do PSDB e principalmente outros partidos possam estar ao lado do Brasil e construir nessa aliança um movimento pelo país”, completou.

