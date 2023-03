Reduto petista em 2022, Porto Alegre vai perdendo o entusiasmo com Lula

O eleitor de Porto Alegre está bastante dividido em relação ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, segundo levantamento feito entre os dias 22 e 26 de março pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 28.

De acordo com a pesquisa, 47,4% aprovam o desempenho do presidente, enquanto 46,3% desaprovam — outros 6,3% não sabem ou não quiseram opinar. O levantamento ouviu 806 eleitores na capital gaúcha.

Quando questionados como avaliam a gestão Lula, 38,9% a classificaram como ótima ou boa, percentual inferior aos que a consideram ruim ou péssima (40,5%). Outros 17,4% disseram que ela é regular, enquanto 3,2% não souberam avaliar ou não quiseram responder.

O resultado é um sinal de alerta para Lula. A aprovação ao seu governo é menor que a dada a ele na eleição presidencial, em outubro de 2022, quando triunfou em sete das dez zonas eleitorais da cidade obteve 53,5% dos votos válidos contra 46,5% dados ao adversário, o então presidente Jair Bolsonaro. O apoio do eleitor da capital ao petista destoou do verificado no restante do estado, onde Lula perdeu para Bolsonaro por 43,65% a 56,35%.