Recife: João Campos lidera corrida para 2024, seguido por Marília Arraes

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), lidera a corrida para a disputa municipal de 2024, segundo levantamento feito entre os dias 30 de março e 2 de abril pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 4.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, Campos tem 36,6% das intenções de voto e é seguido pela sua prima, a ex-deputada federal Marilia Arraes (Solidariedade), que tem 14,5%. Bisneto e neta do ex-governador Miguel Arraes, eles se enfrentaram no segundo turno da disputa pela capital pernambucana em 2000, quando Campos venceu por 56% a 44% dos votos válidos.

Em seguida aparece a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania), que tem 10,0%, e o ex-prefeito João Paulo (PT), com 9,8%. Como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente com Marília Arraes.

Na sequência, aparecem a deputada federal Clarissa Tércio (PP), com 5,0%, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União), com 4,5%, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), com 4,4%, e a deputada estadual Dani Portela (PSOL), com 1,8%.

Entre os entrevistados, 9,7% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum e 3,6% não souberam ou não responderam. Foram ouvidos na pesquisa 816 eleitores da capital pernambucana.

Aprovação

O favoritismo de Campos para a reeleição pode ser explicado pela boa avaliação de sua gestão pelo eleitor de Recife. Segundo o Paraná Pesquisas, 66,3% dos entrevistados aprovam a sua gestão, contra 28,4% que a desaprovam e 5,3% que não souberam ou não quiseram avaliar.

Quando questionados sobre como avaliam o governo de Campos, 42,2% disseram considerá-lo ótimo ou bom, enquanto 37,1% o classificaram como regular e 18,7% disseram que ele é ruim ou péssimo — 2,0% dos eleitores não souberam ou não quiseram opinar.