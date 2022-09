Ratinho Jr. caminha para vitória no primeiro turno, mostra nova pesquisa

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), caminha para uma vitória no primeiro turno em sua campanha à reeleição, segundo levantamento feito entre os dias 24 e 28 pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 29.

Ratinho, que tem do apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), está com 60,8% das intenções de voto contra 22,9% do ex-governador Roberto Requião (PT), aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os demais candidatos, aparecem na sequência o ex-deputado federal Ricardo Gomyde (PDT), com 2,5%; e a professora Angela Machado (PSOL), com 1,2%. Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual.

Entre os entrevistados, 6,1% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 5,0% declararam que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de 62 municípios do Paraná e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº PR-04147/2022.