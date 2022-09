Ratinho amplia vantagem sobre Requião no Paraná, mostra nova pesquisa

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador Ratinho Jr. (PSD) aumentou a distância que o separa de seu principal rival, o ex-governador Roberto Requião (PT), segundo levantamento feito entre os dias 15 e 19 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 20.

De acordo com a sondagem, Ratinho tem 59,0% das intenções de voto contra 23,9% de Requião. No levantamento anterior, divulgado no dia 6 de setembro, o governador tinha 56,2% contra 23,8% do petista. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Requião é apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem se empenhado por sua eleição – o ex-presidente foi a Curitiba no último sábado, 17, e participou com Requião de um comício na Boca Maldita, tradicional centro de manifestações na capital do Paraná.

Ratinho tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), apesar de o seu partido, o PSD, ter optado pela neutralidade na corrida presidencial. Segundo o Paraná Pesquisas, o maior trunfo de Ratinho, no entanto, é a boa avaliação do seu governo: 71,4% aprovam a sua gestão e apenas 23,2% desaprovam (outros 5,4% não souberam ou não opinaram).

Na pesquisa divulgada hoje, aparece na sequência Ricardo Gomyde (PDT), com 1,9%. Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 6,8% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 6,2% declararam que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita de forma presencial com 1.540 eleitores de 64 cidades do Paraná e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº PR-07440/2022.