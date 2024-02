Quem Tabata escolheu para ser seu nome forte na área de segurança

Pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, a deputada Tabata Amaral (PSB) escolheu quem vai coordenar seu plano de governo na área de segurança pública — uma das prioridades da campanha de 2024. O professor Leandro Piquet Carneiro será o responsável por estruturar as propostas relacionadas ao tema.

Piquet é economista, professor do Instituto de Relações Internacionais e Coordenador da Escola de Segurança Multidimensional da USP. Ele coordenou o programa de Geraldo Alckmin para a segurança pública nas eleições presidenciais de 2018. Também foi coordenador do plano de governo de Luiz Felipe D’Avila, candidato do Novo na campanha presidencial de 2022.

O professor integra o Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo e foi membro do Conselho Municipal de Segurança Pública da capital entre 2017 e 2020. Também coordenou o Conselho Consultivo do programa Brasília Vida Segura do Governo do Distrito Federal entre 2017 e 2021.

A segurança pública deve ser um dos temas centrais da eleição em São Paulo e é colocado como prioridade pela equipe de Tabata. O staff da pré-candidata também conta com o publicitário Pablo Nobel, que trabalhou nas campanhas do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente da Argentina, Javier Milei.