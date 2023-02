Quem foram os melhores presidentes do Brasil, segundo o ChatGPT

Desenvolvido com inteligência artificial, o ChatGPT considera quatro nomes como os melhores presidentes da história do Brasil. Ao responder à pergunta, o robô, desenvolvido pelo laboratório americano OpenAI para diálogos virtuais, diz que a classificação é subjetiva e pode variar de acordo com opiniões políticas, sociais, e econômicas de cada pessoa, mas afirma que Juscelino Kubitscheck é o ex-presidente mais bem avaliado do Brasil. O ChatGPT lembra que JK, que governou o país entre 1956 e 1961, liderou um período de crescimento econômico e desenvolvimento.

Em segundo lugar está Getúlio Vargas, que governou o país em duas oportunidades — de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. O robô afirma que o ex-presidente é considerado “o pai da nação brasileira” e teve um papel importante na história política e econômica do país, “incluindo a implementação de políticas sociais progressistas”. É importante ressaltar que Vargas também comandou uma ditadura, o Estado Novo, entre 1937 e 1945.

Em terceiro lugar está o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que já comandou o Brasil entre 2003 e 2010. “É lembrado por sua liderança carismática e por ter implementado políticas sociais progressistas que ajudaram a a reduzir a desigualdade e a pobreza”, diz o ChatGPT.

Em quarto lugar, o robô lembra de Fernando Henrique Cardoso, que criou políticas de estabilização econômica que “prepararam o caminho para o crescimento futuro”.

Entre os que governaram o país após a redemocratização, ficaram de fora os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro.