Queiroz provoca Janones sobre rachadinha: ‘Acuse-os do que você faz’

Pivô do escândalo de rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) quando este era deputado estadual no Rio de Janeiro, o ex-PM Fabrício Queiroz publicou nesta segunda-feira, 27, um vídeo em que debocha do deputado federal André Janones (Avante-MG), depois que o parlamentar foi acusado de operar um esquema semelhante em seu gabinete.

“Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é”, provoca Queiroz, insinuando que Janones seria culpado do mesmo crime pelo qual atacou, diversas vezes, o ex-assessor bolsonarista. Conselheiro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a área digital e um dos defensores mais incisivos do petista durante a campanha eleitoral, Janones fez menções recorrentes a Queiroz nas redes sociais chamando-o de “laranja” da família Bolsonaro.

Na manhã desta segunda-feira, o portal Metrópoles publicou um áudio de uma suposta conversa entre Janones e seus assessores parlamentares, em 2019, no qual o deputado afirma que pretendia gastar os salários de seus servidores com “casa, carro, poupança e Previdência”. A gravação foi vazada pelo ex-assessor Cefas Luiz, que acusa o parlamentar mineiro de usar o salário dos funcionários para custear gastos como compras em supermercados, refeições em restaurantes e taxas de hospedagem em sites de hotéis.

Em novembro de 2018, Fabrício Queiroz foi alvo de uma operação da Polícia Federal que mirava Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, por cobrar repasses do salário pago a seus assessores parlamentares. No episódio, que marcou o primeiro escândalo após a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, Queiroz foi apontado como operador do esquema de rachadinha. O ex-policial militar e amigo próximo da família Bolsonaro chegou a ser preso em 2020 — em 2021, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu anular as provas da investigação e concedeu liberdade a Queiroz.