Quatro garimpeiros são mortos em ação da PRF e do Ibama em terra ianomâmi

Quatro garimpeiros foram mortos em uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Ibama na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, no domingo, 29 — a informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Ministério do Meio Ambiente. Segundo o ministério, os agentes foram recebidos a tiros durante a fiscalização em uma área de garimpo ilegal e houve confronto.

Ainda de acordo com a pasta comandada por Marina Silva, foram apreendidas onze armas, incluindo sete espingardas calibre 12 mm, um fuzil e três pistolas calibre .45, de uso restrito, duas miras holográficas, além de munições de diversos calibres, dois rádios e quatro celulares. Segundo a Polícia Federal, que investiga o caso, há indícios de que uma facção criminosa controla a área de garimpo onde o suposto confronto ocorreu.

Conforme a versão da PRF, o confronto começou durante tentativa de desembarque da aeronave da corporação, “quando criminosos, munidos de armamento de grosso calibre, atiraram contra os agentes no intuito de repelir a atividade de repressão ao garimpo ilegal.”

A ação ocorreu um dia depois de um atentado contra indígenas ianomâmis, que resultou na morte de Ilson Xirixana, de 36 anos, agente do Distrito Sanitário Indígena Yanomami (DSEIY). Outros dois foram baleados e estão internados no Hospital Geral de Roraima.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião no domingo e determinou o reforço de todas as ações na Terra Indígena Yanomami. As ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e da Saúde, Nísia Trindade, foram a Boa Vista nesta segunda-feira, acompanhadas do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, e da presidente da Funai, Joenia Wapichana.