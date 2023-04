Quase um ano depois, Justiça vai ouvir acusados de matar Dom e Bruno

As audiências de instrução do caso do assassinato do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira serão retomadas nesta segunda-feira, 17, em Tabatinga, no Amazonas. Os réus devem ser ouvidos pela primeira vez.

Segundo a Justiça Federal do Amazonas, estão previstas as oitivas dos três acusados pelo crime: Amarildo da Costa Oliveira, Oseney da Costa Oliveira e Jefferson da Silva Lima, indiciados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Eles estão em presídios federais e devem participar por videoconferência. Testemunhas do caso também serão ouvidas.

Dom e Bruno foram assassinados no dia 5 de junho do ano passado, há 316 dias, em crime que ganhou repercussão internacional. Os suspeitos foram presos duas semanas depois.

Esse é o sexto dia de audiências do caso, que ocorrem em meio a adiamentos e problemas técnicos. As sessões foram suspensas duas vezes por conta de falhas na internet nos presídios e queda de energia em Tabatinga. A imprensa não pode acompanhar as oitivas remotamente devido à instabilidade da internet na cidade.

Nesta fase do processo, o juiz vai analisar as provas e depoimentos de testemunhas para decidir se os acusados irão ou não a júri popular. Até o momento, nove testemunhas prestaram depoimento. Há ainda uma audiência prevista para o próximo dia 8 de maio. Na sessão da última quarta-feira, 11, o juiz Fabiano Verli determinou a perícia no celular de uma das testemunhas, Eliesio da Silva, para verificar a existência de mensagens que possam ajudar na elucidação do crime.

Além dos três réus, o suposto mandante do crime, Ruben da Silva Villar, conhecido como Colômbia, também deverá julgado, mas de forma separada.