Quanto o sumido Ciro Gomes já recebeu em salários do PDT em 2023

Sumido do cenário político desde que teve seu pior resultado em uma eleição presidencial, um quarto lugar na disputa de 2022, com 3% dos votos, o ex-ministro Ciro Gomes segue como vice-presidente do PDT, partido que integra a base aliada do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva – e, como tal, recebe salários do partido. Segundo a prestação de contas do PDT à Justiça Eleitoral, Ciro recebeu entre janeiro e maio 117.240,50 reais em remuneração, a título de “despesas com pessoal”. O salário do pedetista é de 23.448,10 reais mensais, que, se projetado até agosto, soma um total de 187.584,80 reais.

Desde que perdeu sua quarta eleição à Presidência, Ciro submergiu, embora volta e meia apareça em algum evento desancando o governo Lula – que o seu partido integra por meio do Ministério da Previdência, comandado por Carlos Lupi, cacique do PDT. Ciro Gomes recentemente também protagonizou uma disputa com seu irmão, o senador Cid Gomes (PDT-CE), com quem está rompido, em torno de uma aproximação do PDT com o PT no Ceará. Em uma das reuniões do partido, Cid chegou a dizer que abriria mão da vaga de candidato ao Senado em 2026 pelo irmão, para que Ciro pudesse ter um plano de saúde e pagar suas dívidas.

