Quanto Lula gastou com empresa de seu fotógrafo oficial na campanha

Testemunha privilegiada da trajetória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos últimos vinte anos, o fotógrafo oficial do petista, Ricardo Stuckert, é das figuras mais importantes no entorno do líder das pesquisas à Presidência da República. Do início do governo, em 2003, à libertação da cadeia e renascimento político do petista, Stuckinha, como é conhecido, é o responsável por registrar cada passo de Lula e atuar diretamente na construção da imagem daquele que talvez seja o maior líder popular da história do país.

Na campanha que pode devolver o poder a Lula a partir de 2023, naturalmente, não é diferente. A empresa que tem Stuckert como sócio, a Cinefoto Stuckert Press Ltda, está entre os cinco prestadores de serviço que mais receberam dinheiro do caixa eleitoral do ex-presidente. Até agora, a campanha pagou 1,29 milhão de reais à firma, por serviços de redes sociais e conteúdo audiovisual.

O valor recebido pela empresa de Stuckinha é maior que o repassado a outro fiel escudeiro de Lula, o advogado Cristiano Zanin Martins, cujo escritório recebeu 1,2 milhão de reais por “serviços advocatícios”, e só fica atrás de quatro prestadores de serviço: a empresa do marqueteiro Sidônio Palmeira (25,9 milhões de reais); a Embaúba Produções, que levou 2,2 milhões de reais por gestão de redes sociais; o 1,9 milhão de reais gasto em propagandas no Google e o 1,7 milhão de reais pago à empresa que organiza eventos da campanha.