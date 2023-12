Pureza de 90%: PF anuncia a maior apreensão de ouro em Manaus

A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar, diz ter feito a maior apreensão de ouro da história de Manaus: no domingo, 10, foram apreendidos 47 quilos em barras, com grau de pureza superior a 90%.

De acordo com a PF, o ouro foi submetido a perícia e restou averiguado que se trata de minério extraído de garimpo ilegal. As barras estavam em uma aeronave de pequeno porte que pousou no Aeroclube do Amazonas.

Na ação, também foram apreendidos, além da aeronave, dois veículos e uma arma de fogo. Dois homens foram presos.