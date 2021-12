PSOL fica de fora da festa de possível aliança entre Lula e Alckmin

Enquanto lideranças do PSB e do PCdoB marcaram presença em um jantar em São Paulo realizado na noite de domingo, 19, que colocou frente a frente o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido), o PSOL ficou de fora da festa e, ao menos por enquanto, não entrou nas conversas sobre uma possível aliança entre o petista e o ex-tucano para a disputa das eleições presidenciais de 2022.

O encontro entre os adversários deixou lideranças de esquerda esperançosas com a possibilidade da parceria se concretizar. Em publicação no Twitter, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), comemorou as chances da criação de uma “frente ampla” contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) no ano que vem.

“O estabelecimento de uma frente ampla de oposição ao presidente Jair Bolsonaro teve mais um avanço importante na noite deste domingo”, escreveu Câmara ao divulgar uma foto de Lula e Alckmin se cumprimentando.

O estabelecimento de uma frente ampla de oposição ao presidente Jair Bolsonaro teve mais um avanço importante na noite deste domingo, em São Paulo. Participei do jantar de fim-de-ano do grupo Prerrogativas, formado por advogados e juristas de todo o país,

Também na rede social, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), defendeu “união”. Ele postou imagem na qual o ex-presidente Lula e o ex-governador paulista aparecem se abraçando. “Independente de partidos, reconstruir o Brasil é uma tarefa para muitos, que só será possível com união”, tuitou Costa.

Estive hoje no jantar que reuniu o presidente @Lulaoficial e o ex-governador de São Paulo, @geraldoalckmin_. Independente de partidos, reconstruir o Brasil é uma tarefa para muitos, que só será possível com união. +

Contrário a uma possível aliança entre Lula e Alckmin, o PSOL demonstra resistência principalmente com relação à agenda de privatizações que o ex-governador representa. Segundo lideranças do partido, Alckmin como vice na chapa de Lula é uma sinalização às “elites financeiras”.

“A prioridade absoluta tem que ser derrotar Bolsonaro e as estruturas que dão sustentação ao seu projeto de poder e Alckmin é parte delas quando tratamos da agenda ultraliberal de privatizações e contrarreformas”, escreveu no Twitter o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) – o parlamentar se coloca à disposição para ser pré-candidato à presidência pela legenda.

Outra pedra no caminho para o PSOL remonta à época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). O partido considera o afastamento um “golpe”. “Essa é pra quem acha ‘genial’ a hipótese de uma chapa Lula/Alckmin (ou outro golpista qualquer)”, tuitou o presidente nacional do partido, Juliano Medeiros, ao citar fala de 2018 na qual o ex-tucano acusou o PT de corrupção.

Essa é pra quem acha "genial" a hipótese de uma chapa Lula/Alckmin (ou outro golpista qualquer). Felizmente, acredito que essa não é a opinião de @LulaOficial.