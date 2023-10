Professor da Unicamp é preso após atacar alunos com faca em sala de aula

Estudantes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo, acusam um professor da instituição de tentar agredir alunos com uma faca e spray de pimenta nesta terça-feira, 3. O ataque ocorreu dentro do campus universitário em meio a uma greve estudantil, que foi aprovada no dia anterior em assembleia do Diretório Central dos Estudantes (DCE).

De acordo com o DCE, o docente avançou contra dois jovens que estavam convocando os colegas nas salas de aula para aderir à paralisação. “O professor partiu para cima dele com uma faca e ele teve que se defender sozinho contra o ataque. Depois, o professor ainda partiu para cima de outro aluno com spray de pimenta”, diz a nota divulgada pela entidade, que exige prisão e exoneração imediata do autor da agressão.

Em comunicado, a reitoria da Unicamp informou que o professor será alvo de processos administrativos e de investigação policial, repudiou o ataque e criticou “a proliferação de atos de violência com justificativa ou motivação política” dentro da comunidade acadêmica.

O nome do professor envolvido no caso não foi divulgado. Ele foi detido pela segurança do campus e levado por policiais militares.

Continua após a publicidade

(Com Agência Brasil)

Publicidade

Siga