Prisão de Milton Ribeiro traz de volta discussão sobre CPI do MEC

Após a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro nesta quarta-feira (22), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) voltou a falar sobre a criação de uma CPI para investigar irregularidades no Ministério da Educação. O parlamentar tentou coletar assinaturas em abril para propor a comissão, mas alguns congressistas resolveram retirar seus nomes da lista.

“É compreensível agora porque o governo Bolsonaro se esforçou tanto para retirar assinaturas da CPI do MEC. Ainda em abril, nós precisávamos apenas de mais duas. Agora sabemos a razão! O Bolsolão do MEC já é o maior escândalo de corrupção da história!”, escreveu Randolfe nas redes sociais. “Aos interessados quero lembrar que faltam apenas 2 assinaturas para pedirmos a CPI do MEC. Por tudo que conseguimos apurar através da Comissão de Educação do Senado, o #BolsolãodoMEC é ainda maior do que parece. Tem que prender quem manda também!”, acrescentou.