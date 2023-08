Presidente do Republicanos aciona STF para derrubar inquérito da Odebrecht

Presidente do Republicanos e vice-presidente da Câmara, o deputado Marcos Pereira (SP) protocolou um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 16, para derrubar um inquérito que o investiga com base nas delações premidas da Odebrecht. A apuração foi aberta em 2017 e atualmente tramita na Justiça Eleitoral do Distrito Federal.

A defesa de Pereira alega ao Supremo que o inquérito está baseado em provas declaradas imprestáveis pela Corte, como o sistema Drousys, usado para gerenciamento do departamento de propinas da empreiteira baiana. Também se alega que a investigação se alonga há seis anos, prazo excessivo, sem qualquer diligência desde 2020.

Marcos Pereira foi delatado por ex-executivos da Odebrecht, como Marcelo Odebrecht e Alexandrino Alencar, que atribuíram a ele o recebimento de 7 milhões de reais em caixa dois ao Republicanos, então chamado PRB, em 2014. O dinheiro seria destinado a “comprar” o apoio da sigla à reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff, naquele ano.

“É chegado o momento de se reconhecer que não há provas nos autos, além das declarações de colaboradores e elementos documentais imprestáveis, que permitam avançar à fase judicial da persecução penal”, diz o pedido.

O Republicanos, presidido por Pereira, negocia um ministério no governo do presidente Lula. O deputado deve se encontrar em breve com o petista para tratar do assunto. A ala bolsonarista do Republicanos faz pressão sobre ele. Nome mais poderoso filiado à legenda atualmente, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ameaça deixar o partido caso o deputado Silvio Costa Filho (PE) assuma um ministério.

